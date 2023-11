Lisboa comemora 48 anos do 25 de Novembro no dia do Congresso do PSD

Lisboa vai comemorar os 48 anos do 25 de novembro no dia do congresso do PSD, que decorre este sábado, em Almada. Carlos Moedas já tinha anunciado a comemoração no discurso do 5 de outubro.

O presidente da autarquia lisboeta vai depositar, durante a manhã, uma coroa de flores em homenagem aos dois comandos que morreram no 25 de Novembro de 1975. Depois, discursa no Salão Nobre da Câmara Municipal, numa cerimónia que decorre ao meio-dia.

De tarde, tem lugar uma conferência sob o título 'Cumprir abril em Novembro', que conta com o socialista Álvaro Beleza e com o social-democrata José Miguel Júdice.

Carlos Moedas já tinha anunciado, no discurso do 5 de outubro, que ia comemorar o 25 de novembro em Lisboa, "porque todas as datas contam". Esse anúncio foi depois condenado numa reunião privada do executivo lisboeta.

O anúncio foi realizado na sequência da divulgação do programa oficial das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição, que deixou de fora o 25 de Novembro. Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, afirmou que apenas foram incluídas "as datas e os eventos que tivessem uma leitura consensual” entre a comissão organizadora.