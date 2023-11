IL pergunta a Costa se sugeriu que PGR fosse recebida por Marcelo

O presidente da IL desafiou esta terça-feira o primeiro-ministro a esclarecer se foi sua a sugestão para o encontro entre o Presidente da República e a procuradora-geral da República no dia em que apresentou a sua demissão.

Numa declaração aos jornalistas no parlamento, Rui Rocha anunciou o envio da pergunta ao primeiro-ministro, através do parlamento, com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre este encontro no Palácio de Belém em 7 de novembro depois de "versões desencontradas e troca de galhardetes entre órgãos de soberania".

"O senhor primeiro-ministro sugeriu ou não ao senhor Presidente da República que a senhora procuradora-geral da República se deslocasse ao Palácio de Belém", questionou.

Em caso de resposta afirmativa, os liberais pretendem que António Costa esclareça qual o objetivo de António Costa com esta sugestão.

Considerando que é preciso "preservar as instituições", Rui Rocha sublinhou que há versões contraditórias sobre este tema e é preciso clarificar este ponto, sendo esta pergunta da IL o "momento e a oportunidade para o senhor primeiro-ministro não andar a fazer comentários ou a mandar indiretas", mas sim "responder com clareza".

"Ou o senhor primeiro-ministro aproveita esta oportunidade para esclarecer o que fez ou o que não fez ou então teremos que tomar como boa a versão do Presidente da República e de um conselheiro de estado", enfatizou.

A semana passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que se reuniu com a procuradora-geral da República no dia da demissão do primeiro-ministro a pedido de António Costa, referindo que o próprio chefe de Governo já tinha esclarecido isso.

Dois dias depois, António Costa afirmou não se recordar de ter falado publicamente sobre a sugestão de chamar ao Palácio de Belém a procuradora-geral da República e salientou que nunca transmite por heterónimos conversas com o Presidente da República.