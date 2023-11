Centeno não acredita que Operação Influencer prejudique reputação do país junto a investidores

O governador do Banco de Portugal não acredita que a Operação Influencer vá prejudicar a reputação do País junto dos investidores estrangeiros.

Numa conferência da CNN Portugal, Mário Centeno diz que é preciso continuar a dar atenção a possiveis impactos negativos da crise política.



"Nós estamos a utilizar os mecanismos que as instituições têm para resolver os desafios que temos pela frente, ninguém pode pôr isso em causa", refere.

No entanto, Centeno reitera que "não podemos perder o foco no médio-prazo".

A Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois de o governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo.

“Face ao pedido que foi dirigido ao Governador pelo Primeiro-Ministro na tarde de 7 de novembro, o Governador, no plano subjetivo, agiu com a reserva exigível naquelas concretas circunstâncias, cumprindo os seus deveres gerais de conduta”, lê-se no parecer emitido pela Comissão de Ética do Banco.