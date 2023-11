Carlos Moedas comemora 25 de novembro à direita, com ausência da oposição

A Câmara Municipal de Lisboa vai assinalar os 48 anos do 25 de novembro com várias iniciativas, uma cerimónia no salão nobre dos paços do concelho, a deposição de uma coroa de flores para homenagear dois comandos que morrerem naquele dia e uma conferência que vai juntar Álvaro Beleza, socialista e presidente da SEDES e o social-democrata José Miguel Júdice.

A conferência que tem como título “Cumprir abril em novembro” vai decorrer na biblioteca municipal no palácio Galveias.

Apesar da oposição na câmara de Lisboa, Carlos Moedas junta-se à direita para assinalar uma data que, segundo o autarca, justifica-se “porque há datas que temos a obrigação ética e social de não esquecer. A bem da democracia e da liberdade. A bem das novas gerações”.

Carlos Moedas vai estar de manhã na deposição da coroa de flores, na Calçada da Ajuda, e depois na cerimónia nos Paços do Concelho. Fonte da autarquia diz à Renascença que não está ainda confirmada a presença do presidente da câmara na conferência que se realiza à tarde.

Para além destas iniciativas, a câmara de Lisboa associou-se ao Instituto Mais Liberdade, que é o responsável por uma exposição intitulada “25N - A história que não te contaram” e que vai estar na Praça do Município de 24 de novembro a 17 de dezembro.

Este Instituto Mais Liberdade integra personalidades do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS como Adolfo Mesquita Nunes, Carlos Guimarães Pinto, Cecília Meireles ou Lídia Pereira, eurodeputada do PSD.

Partido Socialista não vai participar na cerimónia do 25 de novembro

Os vereadores do Partido Socialista na câmara de Lisboa não vão estar presentes na cerimónia marcada para os Paços do Concelho, alegando que não se revêm nesta comemoração que Carlos Moedas apresentou no 5 de outubro.

A vereadora Inês Drummond tomou conhecimento desta cerimónia pela Renascença e garante que os vereadores socialistas vão estar ausentes na cerimónia.

“Carlos Moedas vem agora impor umas comemorações do 25 de novembro que pretendem de alguma forma eclipsar o 25 de abril, numa tentativa de agregação do voto de direita que não se revê nas comemorações do 25 de abril.

"Com isto não pactuamos, seguramente os vereadores do Partido Socialista não estarão nas comemorações, apesar de desconhecermos o enquadramento porque não foi debatido”, refere Inês Drummond à Renascença.