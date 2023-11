Secretário de Estado desafia empresas a contratarem pessoas com mais de 50 anos

O secretário de Estado do Trabalho desafia os empresários a contratarem pessoas com mais de 50 anos.

Depois do IEFP ter revelado que em outubro, e pelo quarto mês consecutivo, aumentou o número de desempregados inscritos nos centros de emprego, Miguel Fontes apelou, na Renascença, aos empresários para adaptarem as contratações à disponibilidade do mercado.

Ao mesmo tempo, defende, igualmente, que as pessoas com mais de 50 anos estão aptas a trabalhar.

O secretário de Estado admitiu que há um desencontro entre as necessidades das empresas e as pessoas que estão no desemprego - muitas delas com baixas qualificações.

"Não faz sentido desistir e achar que essas pessoas já não têm ambição e a capacidade de responder a novos desafios. Não há nada de mais errado", considera.

Quanto ao aumento do número de casais, com ambos os elementos no desemprego, Miguel Fontes avança que uma das explicações pode estar no facto do casal ter trabalhado para a mesma empresa.