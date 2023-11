Montenegro "não vai fazer o frete" de comentar atualidade do PS

O presidente do PSD, Luis Montenegro, garantiu, esta segunda-feira, que não vai "fazer o frete" ao PS de "estar todos os dias a comentar" o que se passa naquele partido e que está "concentrado no futuro" do país.



"Sinceramente, eu não vou fazer o frete ao Partido Socialista de estar todos os dias a comentar aquilo que se está a dizer do Partido Socialista de um lado e para o outro. Eu estou concentrado no futuro do país, nas pessoas, naquilo que são os desejos que os cidadãos portugueses, frustrados que foram por aquilo que foi o seu voto nas últimas eleições legislativas, queiram ver resolvidos", afirmou Luís Montenegro no final de uma reunião na Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto.