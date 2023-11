Duarte Cordeiro manifesta apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS

O ministro Duarte Cordeiro manifestou hoje apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos ao cargo de secretário-geral do PS, destacando a importância de o seu partido ter lideranças carismáticas como as de Mário Soares ou António Costa.

Duarte Cordeiro, presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) -- a segunda maior dos socialistas a seguir à do Porto -- e que sucedeu a Pedro Nuno Santos na liderança da JS, assumiu esta posição numa mensagem que publicou na rede social Instagram.

"Quem me conhece sabe que sou ponderado e que espero o melhor para o meu partido, mas, acima de tudo, para o meu país. Bastava conhecer o Pedro Nuno Santos aos anos que já conheço, e lhe reconhecer a força, coragem, carisma e convicção, para o considerar o melhor líder para o nosso futuro coletivo e para os tempos difíceis que enfrentaremos", sustentou.

Diretor de campanha do PS nas últimas eleições legislativas, o atual ministro do Ambiente e da Ação Climática realçou a importância de o seu partido ter um líder carismático nas legislativas de 10 de março.

"Para quem tem dúvidas sobre a importância da força e do carisma, basta pensar na história do nosso partido e na importância que tiveram em lideranças como as de Mário Soares ou de António Costa. Os tempos políticos que vivemos e viveremos exigem diálogo com a sociedade e outras forças políticas, sem pôr em causa a nossa autonomia, os nossos ideais, a capacidade de inclusão e de unidade no PS, a força das convicções e a necessidade de renovação", defendeu.

Duarte Cordeiro escreveu ainda que Portugal precisa de um projeto de desenvolvimento económico, industrial e verde "que mantenha o rumo da valorização dos rendimentos e das pensões e que normalize e melhore o funcionamento do Estado Social, em vez de o eliminar".

"O Pedro Nuno Santos é o candidato mais bem posicionado para alcançar todos estes objetivos", acrescentou.

O antigo ministro socialista Alberto Martins e Isabel e João Soares, filhos do fundador e primeiro líder do PS, Mário Soares, manifestaram também já o seu apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos ao cargo de secretário-geral do PS.

Estes três nomes foram adiantados à agência Lusa por fonte da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS, cujas eleições diretas internas estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, e o congresso para o período entre 05 e 07 de janeiro.

