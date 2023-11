"A tragédia para o PCP será reduzir a sua existência em função das eleições"

Exatamente. A minha ideia tem a ver com a maneira como o PCP nasce. Já tinha essa perceção e depois fui desenvolvendo. O PCP é uma singularidade. A maior parte dos partidos comunistas nascem de divisões dentro dos partidos socialistas e em Portugal o Partido Socialista era demasiado débil. E onde é que estava a força do operariado? Estava nos sindicatos, que eram dominados pelos anarco- sindicalistas.

Tenta abrir um debate. Como investigador, o livro tenta fazer isso. Parte de um ponto de partida que as pessoas perguntam muito. O PCP é o último partido comunista à moda antiga que existe na Europa. São 100 anos de História. O PCP é um partido muito diferente dentro do panorama político contemporâneo. Tentei perceber isso, saber como é que o PCP nasceu, o que é que o define, as raízes anarco-sindicalistas.

É muito mais interessante fazer as perguntas do que ter as respostas. E para ser completamente honesto, foi essa a pergunta de partida que tentei responder com o livro. E chegando ao fim, eu próprio não sei responder. O livro tenta estabelecer um pouco qual é a identidade do PCP, explicando como é que o PCP surge nestes 100 anos e depois estabelece talvez três ou quatro desafios que o partido tem pela frente. Mas eu acho que o livro não consegue responder a essa pergunta.

No meio da crise política e com eleições legislativas em março, o PCP "não pode deixar de estar preocupado" com o resultado eleitoral, "mas não pode fazer depender a sua existência disso", avisa o investigador. "Se o PCP se reduzir a si próprio aos votos que tem, aos votos que perde, vai acabar por ter uma dificuldade existencial".

Em entrevista à Renascença , Adelino Cunha defende que o PCP está a interpretar o mundo tendo como base as antigas ferramentas - "o proletariado industrial, a forma como as fábricas estavam organizadas". Mas "o mundo mudou" e o dilema dos comunistas é como é que se "pode mobilizar uma sociedade que está fragmentada" e "pouco recetiva às meta-narrativas?"

E o PCP impôs-se ao anarco-sindicalismo?

Exatamente. Primeiro nasce dentro do anarco-sindicalismo, depois acaba por superar o anarco-sindicalismo. E esta é uma marca com a qual o PCP viveu durante todo o século XX. Depois tem mais algumas características importantes. A sua fidelização a Moscovo, à União Soviética, o PCP manteve sempre uma postura inquestionavelmente alinhada com Moscovo por dois motivos essenciais. Foi sempre um partido pequeno, devido às circunstâncias do próprio país e periférico.

A única forma que o PCP tinha de sobreviver dentro do movimento comunista era ter esta noção que tinha de estar integrado. E, de facto, o movimento comunista deu-lhe isto, deu ao PCP uma capacidade de interpretar o mundo. Para um partido pequeno e periférico isto foi fundamental.

Quando cai a União Soviética o PCP fica sem chão?

Exatamente. A guerra na Ucrânia tem mostrado um bocadinho isso. O PCP, de certa forma, perdeu o quadro interpretativo. O marxismo-leninismo, sendo a raiz do PCP, que ajuda a explicar o mundo, neste contexto, não é suficiente. Penso que o PCP sofre um pouco essa dificuldade. A dificuldade de interpretar o mundo para depois o descrever. Um partido que é revolucionário, quando não consegue interpretar o mundo para depois o descrever, fica um pouco refém desta mudança.

O facto de o tecido industrial e de o operariado terem diminuído, também contribuiu para esta orfandade do Partido Comunista Português, até em termos de ideologia?

Sim, o PCP, numa certa medida, está a ter essa dificuldade. No fundo, está a usar categorias antigas, da sua fundação - o proletariado industrial, a forma como as fábricas estavam organizadas - para quase que reconfigurar-se em relação ao mundo contemporâneo. E o mundo mudou. Não é só o mundo que muda, é também como é que muda.

O PCP tem que resolver esta questão ideológica, que é não olhar para o movimento operário contemporâneo, para os problemas globais contemporâneos, com as categorias que são as categorias da sua identidade primordial, da sua fundação. Isto não é fácil de resolver, até porque o mundo, a forma como ele está a mudar, cria sempre dificuldades e as próprias ideologias perderam o valor narrativo.

A forma como os grupos sociais estão desagregados em bolhas sociais, em causas esporádicas, fragmentadas, não aceitam uma ideologia explicativa do mundo e o PCP vai ter essa dificuldade. Aliás, a maior parte dos partidos políticos terá essa dificuldade para se adaptarem à forma como os movimentos sociais estão a fragmentar.

A realidade é demasiado rápida para um partido como o PCP?

É rápida e tem uma forma que acho que dificulta muito os partidos que têm meta-narrativas. O PCP tem, não só uma interpretação da história, como um sentido histórico. O PCP sabe para onde é que vai a História. Como é que isto se adapta ao mundo onde as pessoas estão enclausuradas em bolhas herméticas? O debate político está a ser feito quase todo ele nas redes sociais e nós criámos umas bolhas herméticas que, no fundo, estabelecem uma certa interpretação da verdade e depois combatem-se umas com as outras pelo monopólio. As redes sociais, com todas as imensas vantagens que trouxeram, fecharam o debate. O debate é muito menos plural, é mais fechado, mais tóxico, mais intolerante. Como é que o PCP pode mobilizar uma sociedade que está fragmentada e que está pouco recetiva às meta-narrativas?

E o PCP não aprendeu a mexer nessas ferramentas?

Acho que tem essa dificuldade. Não é a adaptação à tecnologia, é a dificuldade de ter uma interpretação do mundo que depois não tem acolhimento com a realidade. Vou dizer isto com uma certa crueldade: é como se a realidade não se adaptasse à forma como o PCP está a interpretar o mundo, para depois conseguir descrevê-lo.

O livro termina com uma pergunta. Poderá o PCP adaptar-se "à coisificação do debate político e propor uma nova análise do mundo, sem deixar de ser aquilo que é?" É difícil mesmo de responder a esta pergunta?

Sim. No fundo, o livro faz um desafio. Se o livro estiver correto, ou seja, se o livro conseguir, não sei se consegue, identificar qual é que é a identidade do PCP, que é uma abordagem conceptual, isto significa que o PCP se construiu em cima de cinco vetores durante 100 anos que permitiram a sua sobrevivência. Se o PCP perder alguma dessas características, perderá certamente também a sua capacidade de intervir no mundo. Se o PCP também não se adaptar, terá a mesma dificuldade. É, no fundo, um dilema de difícil resolução. Como é que o PCP se pode adaptar sem perder a sua identidade, que manteve o PCP vivo durante mais de 100 anos?