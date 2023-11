Candidatura de Pedro Nuno à liderança do PS afirma ter apoio de 79 dos 120 deputados

A candidatura de Pedro Nuno Santos ao cargo de secretário-geral do PS afirma ter o apoio de 79 dos 120 deputados socialistas, entre os quais os vice-presidentes da bancada Porfírio Silva, Pedro Delgado Alves e Rui Lage.

Na lista de deputados apoiantes enviada à agência Lusa por fonte da candidatura do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação consta também a secretária nacional do PS com o pelouro da administração, Vera Braz.

Parte dos 41 deputados restantes, refere a mesma fonte, ainda não manifestou qualquer posição entre as candidaturas doe Daniel Adrião e do atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Estão nesta situação, por exemplo, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, que só falará sobre a corrida interna após a aprovação final do Orçamento do Estado para 2024, no próximo dia 29, assim como os presidentes das comissões de Negócios Estrangeiros e de Defesa Nacional, respetivamente Sérgio Sousa Pinto e Marcos Perestrello.

A ex-ministra da Saúde Marta Temido, presidente da concelhia do PS/Lisboa e apontada como candidata socialista à Câmara da capital nas próximas eleições autárquicas, também ainda não manifestou apoio a nenhum dos candidatos à sucessão de António Costa, cujas eleições estão marcadas para 15 e 16 de dezembro e congresso para 05, 06 e 07 de janeiro.