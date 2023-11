Costa desmente Marcelo. "Terá que perguntar ao Sr. Presidente que comentário público terei eu feito"

António Costa nega ter-se referido em público à ida da procuradora-geral ao Palácio de Belém, por causa da Operação Influencer, e considera que as conversas entre Presidente e primeiro-ministro devem manter-se privadas.

"As conversas entre o Presidente da República e o primeiro-ministro são conversas que têm de assentar na plena confiança entre ambos. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse e o outro não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão com uma menor fluidez do que aquilo que devem correr", alertou.



O primeiro-ministro demissionário também deixou críticas à Procuradoria-Geral da República.

“Depois do segundo comunicado da PGR, ficou muito claro que não existe autonomia do meu processo relativamente ao conjunto do processo. O que o segundo comunicado veio esclarecer é que, apesar de seguir num foro separado, vai ter o andamento do conjunto do processo, que há muita prova carreada, que é muito complexo e, portanto, para mim ficou claro que é um processo que durará seguramente muito e muito tempo. Se for diferente, seguramente, ficarei a saber pela comunicação social, que é o meio de comunicação que a Justiça tem mantido comigo.”

Falta de bom-senso na convocação de eleições antecipadas

António Costa deixou mais farpas a Marcelo Rebelo de Sousa. Falou da falta de bom-senso em convocar eleições antecipadas para 10 de março de 2024 e desencadear uma crise política, "num cenário internacional muito pesado". O primeiro-ministro demissionário propôs um novo Governo do PS, liderado por Mário Centeno.