Medina: "É essencial uma clarificação sobre processo" a Costa

"É essencial uma clarificação sobre processo" a António Costa, diz Fernando Medina.

O ministro das Finanças, na qualidade de militante do PS, diz esperar um “esclarecimento muitíssimo rápido” sobre o processo que levou à queda do executivo.

À margem de uma conferência em Lisboa, Fernando Medina falou aos jornalistas, sublinhando que era na qualidade de militante socialista que queria revelar publicamente apoio à candidatura de José Luís Carneiro à liderança do PS e para pedir à justiça que se apresse no processo “Influencer” em relação ao primeiro-ministro.

“Partilho com milhões de portugueses a expectativa de um esclarecimento muitíssimo rápido de toda a situação que abrange os envolvidos nesta operação e em particular - e aquilo que me parece essencial - uma clarificação o mais rápido possível daquilo que ficou escrito num parágrafo da Procuradoria Geral da República sobre o primeiro-ministro”, disse Medina aos jornalistas, escusando-se a comentar tanto o processo como a atuação do Ministério Público.

“Não quero fazer declarações sobre a atuação do Ministério Público até porque sou membro do Governo”, referiu, depois de admitir que tinha ficado surpreendido com a situação.

“Estou supreso, é um momento difícil e ambiciono que haja informações mais rápido possível por parte das autoridades judiciais”, insistiu Medina - que começou por falar sobre o apoio a José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS.

"É o candidato com uma visão mais próxima de continuidade do atual executivo, de contas certas, de redução da dívida, que consistentemente tem partilhado desse objetivo e desígnio que consideram da maior importância ia do pais, neste contexto de instabilidade internacional”.

Quanto à corrida, na qual Pedro Nuno Santos também participa, encara-a “com uma tranquilidade grande que estas eleições decorrerão com elevação e discussão de ideias, antes do maior desafio: conquistar a confiança dos portugueses nas legislativas antecipadas.