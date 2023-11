PSD e IL acusam Santos Silva de "tentar condicionar" Justiça

O PSD e a Iniciativa Liberal (IL) criticam as declarações do presidente da Assembleia da República sobre a Operação Influencer e questionam se Augusto Santos Silva tem condições para continuar no cargo.

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, diz que Santos Silva deve pensar muito bem se tem condições para continuar a exercer o cargo de presidente do Parlamento.

Miranda Sarmento acusa Santos Silva de estar a condicionar a justiça e isso não mostra a sua independência como presidente da Assembleia da República.

“O Sr. presidente da Assembleia da República não pode tentar condicionar ou, pelo menos, ter declarações que possam condicionar a atuação da Justiça e, nesse sentido, o Sr. presidente da Assembleia da República tem que ponderar se consegue ser, nestes quatro meses até às eleições, o garante da independência e da credibilidade que o lugar de presidente da Assembleia da República impõe”, declarou.

O líder parlamentar do PSD sugere que Augusto Santos Silva “avalie bem o que foi a sua entrevista de ontem e que procure não interferir no processo eleitoral”.