Augusto Santos Silva apoia José Luís Carneiro para secretário-geral do PS

O deputado socialista e atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, manifestou esta quarta-feira apoio à candidatura de José Luís Carneiro à liderança do PS, considerando que preserva melhor a autonomia estratégica deste partido.

Esta posição sobre as eleições diretas para a sucessão de António Costa para a liderança dos socialistas, que este sábado serão marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro, foi transmitida pelo ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros à RTP3, logo no início de uma entrevista conduzida pelo jornalista Vítor Gonçalves.

Augusto Santos Silva defendeu que José Luís Carneiro é que dá mais garantias de "preservar a autonomia estratégica do PS" e o que "melhor representa o espaço político deste partido" no centro-esquerda, de moderação, europeísta e de defesa da Aliança Atlântica.

O presidente da Assembleia da República elogiou também o percurso e a "capacidade política" do atual ministro da Administração Interna tanto em funções partidárias como em executivas, particularmente como autarca de Baião, no distrito do Porto, como antigo secretário de Estado das Comunidades Portugueses e agora como titular da pasta da Administração Interna.

"Revelou sempre prudência e empatia com as pessoas", assinalou.

Segundo avançaram hoje o Público e o Observador, também o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ex-ministro José António Vieira da Silva deverão manifestar nos próximos dias o seu apoio à candidatura de José Luís Carneiro.

Por sua vez, a candidatura do ex-ministro Pedro Nuno Santos tem afirmado que conta com o apoio da maioria dos presidentes das federações -- entre elas as de maior dimensão como Porto, Lisboa e Braga -, bem como de figuras como a do histórico socialista e membro do Conselho de Estado Manuel Alegre.

A moção de orientação estratégica de Pedro Nuno Santos será coordenada pela ex-ministra e atual deputada socialista Alexandra Leitão, e esta candidatura, entre outras figuras relevantes, tem ainda o apoio da autarca de Matosinhos e presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, e do antigo eurodeputado Francisco Assis.

No sábado, a Comissão Nacional do PS vai marcar para os dias 15 e 16 de dezembro as eleições diretas para a escolha do sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral, assim como a eleição de delegados ao congresso.

Também nesta reunião, será marcado o próximo congresso dos socialistas para os dias 06 e 07 de janeiro, realizando-se provavelmente em Lisboa.

No terreno já estão duas candidaturas para a liderança do PS: Uma do ex-secretário-geral adjunto do PS e ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do ex-ministro e atual deputado socialista Pedro Nuno Santos.