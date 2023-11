Pedro Nuno Santos. "PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial"

O deputado socialista Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, afirmou hoje que este partido não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial, num discurso em prometeu diálogo e concertação social.

Perante centenas de militantes e simpatizantes socialistas, que encheram a sede nacional do PS, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação prometeu que, se for eleito líder deste partido, terá uma ação caracterizada pelas apostas na concertação social e pelo diálogo.

Referiu-se em particular ao legado do ainda líder do partido e primeiro-ministro, António Costa, ao fim de quase oito anos de Governo, elogiando-o, mas também ao processo judicial que o envolve relacionado com negócios de lítio, hidrogénio e a instalação de um centro de dados em Sines.

Um ponto em que salientou a prioridade no combate à corrupção, a presunção da inocência, o respeito pela independência das magistraturas, e deixou o seguinte recado: "O PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial".

" O nosso dever é preparar e defender uma política para o país. Ao longo dos próximos meses apresentaremos as nossas ideias, nas diversas áreas, para dar resposta aos problemas e anseios dos portugueses", frisou, numa alusão ao futuro período de campanha para as eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

O próprio António Costa, na última Comissão Política do PS, na quinta-feira, pediu ao seu partido para seguir em frente e não cair na armadilha de andar a criticar o Ministério Público.

No que respeita ao processo judicial que conduziu à demissão do primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos indicou que não ignora "o quanto os acontecimentos da passada semana abalaram as instituições da República e a sua credibilidade perante os cidadãos".