Pedro Nuno Santos é candidato a líder do PS. "Portugueses conhecem as minhas qualidades e defeitos"

Pedro Nuno Santos apresentou esta segunda-feira a sua candidatura à sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista (PS). "Os portugueses conhecem as minhas qualidades e defeitos", declarou.

“Os acontecimentos recentes levaram António Costa a demitir-se. É neste quadro que aberto um processo eleitoral interno eu apresento a minha candidatura a secretário-geral do PS”, começou por afirmar Pedro Nuno Santos, que agradeceu o apoio a Francisco Assis, presente na cerimónia realizada na sede do PS, no Largo do Rato.



“Os portugueses e os militantes do PS conhecem-me- Conhecem as minhas qualidades e defeitos, o meu inconformismo e a minha combatividade, a minha vontade de fazer acontecer e os meus sucessos. Conhecem também os meus erros e as minhas cicatrizes, que fazem parte das nossas vidas”, sublinhou.



O antigo ministro, que se demitiu na sequência do caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis, afirma que só os que não fazem nem decidem, e se limitam a gerir, "esses raramente cometem erros". Pedro Nuno Santos diz que quem "aprende com os erros está mais preparado para os evitar no futuro".

O candidato à liderança do PS recordou as suas origens: "Sou natural de São João da Madeira, terra com a palavra lavor no seu escudo, terra de empresários e de trabalhadores, de trabalhadores que se fizeram empresários e de empresários que voltaram a ser trabalhadores. O meu pequeno concelho existe fruto do trabalho e do esforço criativo do seu povo. Começámos por seu o principal polo da industria chapeleira do país, as pessoas deixaram de usar chapéus, e a industria entrou em crise, mas os empresários e trabalhadores não baixaram os braços e a industria chapeleira foi substituída pela indústria do calçado".

"A capacidade de criar, de cair e reerguer faz parte da identidade de ser sanjoanense e também faz parte da minha", salientou o "neto de sapateiro e filho de empresário".

Pedro Nuno Santos salientou que a concertação social e o diálogo entre trabalhadores e empresários é outra das marcas da sua terra natal.