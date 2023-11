PCP. "O problema é a política de Centeno e não as suas declarações"

O PCP optou por não responder a questões sobre uma possível demissão de Mário Centeno do cargo de governador do Banco de Portugal, mas aproveitou a polémica à sua volta para exigir que este “rompa com opções que tem tido ao longo do seu mandato.

Em declarações no Parlamento, o deputado Duarte Alves remeteu uma decisão acerca das declarações de Centeno para a Comissão de Ética do Banco de Portugal, indicando que a principal preocupação do partido é a “política de Mário Centeno que, no Banco de Portugal, tem permitido aumentos das taxas de juro e não tem travado os lucros da banca”.

O deputado comunista disse perceber que outros partidos “queiram chamar a atenção para esse problema”, mas refere que a principal preocupação do PCP é a “política” do Banco de Portugal, “independentemente de quem estiver no cargo”.

O governador do Banco de Portugal afirmou ter sido convidado por Marcelo Rebelo de Sousa para ocupar o cargo de primeiro-ministro, tendo retirado as declarações depois de um desmentido da Presidência da República.