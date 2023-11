Operação Influencer. Antigo Bastonário dos Advogados aconselha Ministério Público a ter "mais cuidado"

Luís Menezes Leitão diz que o Ministério Público tem de ter "mais cuidado" e ser muito rigoroso quando está em causa a detenção de pessoas.

Na leitura do antigo Bastonário da Ordem dos Advogados, à Renascença, o mais importante desta decisão é o não acolhimento do pedido de prisão preventiva.

Os cinco arguidos da Operação Influencer, que estavam detidos desde terça-feira da semana passada, ficam a aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Segundo as medidas de coação, conhecidas esta segunda-feira, os arguidos não são suspeitos de corrupção nem de prevaricação, e Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária ficam obrigados a não sair do país.



Luís Menezes Leitão não considera que as medidas de coação conhecidas esta segunda-feira não afetam o processo, autónomo, que envolve o primeiro-ministro.