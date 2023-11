Montenegro defende que Centeno deve avaliar se mantém "garantias de imparcialidade"

O líder do PSD, Luís Montenegro, criticou o "nível de degradação institucional elevadíssimo" que se verifica com as recentes polémicas, incluindo a que envolve o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno e defendeu que este deve avaliar se reúne condições de imparcialidade para se manter no cargo.

Sobre se o Governador do Banco de Portugal se deveria manter no cargo, Montenegro disse ainda que Centeno deveria fazer uma avaliação relativamente "às garantias de imparcialidade e isenção que estão subjacentes a esta função".

"Não quero agravar mais a situação, eu sei bem o que faria no lugar dele e acho que não é dificil de prever face ao que estou a dizer", acrescentou.



Montenegro disse que "estamos a assistir em Portugal a um nível de degradação institucional que é elevadíssimo e é preciso pôr cobro a isto".