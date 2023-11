Mário Centeno esclarece que não foi convidado por PR para chefiar o Governo

O governador do Banco de Portugal, Mário Centen,o confirmou, esta segunda-feira, que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo e que "nunca houve uma aceitação do cargo".

Centeno esclareceu, em nota publicada no site do Banco de Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, o convidou a refletir sobre "as condições que poderiam permitir que assumisse o cargo de primeiro-ministro".

O governador do Banco de Portugal refere que "o convite para essa reflexão resultou das conversas" entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "num exercício de cidadania" aceitou refletir, mas que, considerando que Marcelo decidiu optar pela dissolução da Assembleia da República "é inequívoco" que não o "convidou para chefiar o Governo”.

"Não foi possível dirimir neste curto espaço de tempo todas as condições de exercício do que me era solicitado. Desta forma, nunca houve uma aceitação do cargo, mas apenas uma concordância em continuar a reflexão e finalizá-la em função da decisão que o Senhor Presidente da República tomaria", detalha.

