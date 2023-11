João Galamba demite-se

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, apresentou esta segunda-feira a demissão do Governo.

Em comunicado, o ministro das Infraestruturas admite que apresentou o pedido de demissão ao primeiro-ministro "após profunda reflexão pessoal e familiar", e por "considerar que, na qualidade de pai e de marido, esta decisão é a única possível" para assegurar à família "a tranquilidade e discrição a que, inequivocamente, têm direito".

Apesar do pedido de demissão, João Galamba defende que "não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha" para o exercício das funções.

"O trabalho feito, os seus bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são, em meu entendimento, as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", argumenta, adiantando que "este pedido de demissão não constitui uma assunção de responsabilidades quanto ao que pertence à esfera da Justiça e com esta não se confunde".

Galamba adianta, ainda, que está "totalmente disponível" para esclarecer "qualquer dúvida que haja a respeito do desempenho" das suas funções governativas, oferecendo-se para prestar "declarações no processo".

João Galamba é um dos arguidos da Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro, António Costa.



[notícia atualizada às 16h39 de 13 de novembro de 2023]