Iniciativa Liberal adia convenção estatutária e coloca foco nas legislativas

A Iniciativa Liberal reuniu, este domingo, o seu Conselho Nacional e decidiu pelo adiamento da Convenção Nacional, que estava agendada para o início de dezembro.

O partido, liderado por Rui Rocha, pretende colocar já o foco na campanha eleitoral e não a começar com "três semanas de atraso em relação aos outros partidos".

"A decisão foi aprovada com 54 votos a favor, quatro abstenções e quatro votos contra. Nos últimos dias o panorama político no país alterou-se súbita e significativamente, pelo que se tornou imprescindível reavaliar toda a actividade programada do partido", explica o partido em comunicado.

A Iniciativa Liberal assegura estar preparada para começar a campanha eleitoral "já amanhã, com todos os seus recursos focados no crescimento da representação parlamentar liberal e na retirada do Partido Socialista do governo".

"A Iniciativa Liberal quer que Portugal entre com confiança num novo ciclo de governação que devolva a esperança ao país, com crescimento económico e resolução do caos a que se assiste nos serviços públicos. O país precisa das ideias, da energia e da competência da Iniciativa Liberal para ter um novo ciclo de governação que produza um futuro de mudança no país", defende.

A Convenção Nacional será reagendada para data ainda a determinar.