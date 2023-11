Reações partidárias. "Primeiro-ministro quis interferir diretamente na esfera da Justiça

Os partidos com assento parlamentar reagem à declaração ao país do primeiro-ministro demissionário, António Costa.

"O que nós assistimos hoje na televisão portuguesa foi um ato bizarro, deselegante e inapropriado do Sr. primeiro-ministro. O primeiro-ministro sabe que à hora em que está a falar os arguidos da Operação Influencer estão a ser ouvidos no Tribunal, sabe que estão a ser discutidas as medidas de coação sobre estes arguidos e decidiu quebrar a regra que tem que à Justiça o que é da Justiça, à política o que é da política, para dizer perante o país, toda a opinião pública, em horário nobre, que o trabalho do Governo mais não foi do que agilizar investimento, desbloquear procedimentos, entraves ao investimento estrangeiro, com o pretexto de dizer aos investidores que podem investir em Portugal e Portugal é seguro para investir. Não foi nada disso que aconteceu hoje. O primeiro-ministro quis interferir diretamente na esfera da Justiça, quis usar o dia em que estão a ser ouvidos os arguidos para condicionar a Justiça, os magistrados e a opinião pública. Isto não é muito diferente do que aconteceu no processo Casa Pia, com o PS a tentar condicionar a Justiça. O que António Costa fez hoje é um exercício de vitimização". André Ventura, Chega



"O ministro João Galamba, eventualmente outros ministros, o consultor Diogo Lacerda Machado, o chefe de gabinete Vítor Escária, os CEOs da empresa [Start Campus] não estão a ser alvos deste processo porque atraíram investimento privado ou estrangeiro para Portugal, mas porque alegadamente pressionaram autarcas para desbloquear a lei sob pena de perder o poder político, porque disseram que através de favores e pagamentos conseguiriam decisões mais favoráveis e isso, seja qual for a perspetiva porque se olho, é ilegal, viola a lei e é criminoso". André Ventura, Chega

"O investimento é sempre bem-vindo, o problema é favorecer certos investidores ou certos negociadores. E isso António Costa, em oito anos, pouco ou nada falou e nada fez e, agora, só se lembra disto quando se vê envolvido num escândalo de corrupção que envolve o seu melhor amigo, o seu chefe de gabinete, um ministro. Por isso, agora esta obsessão que nós consideramos positiva pela atração de investimento só aparece agora. A Iniciativa Liberal também considera lamentável que o ministro João Galamba não tenha sido demitido. Não tem condições políticas para continuar. O que é preciso hoje é um novo ciclo de governação , não termos o país envolvido nesta teia de suspeitas de governação. Queremos dizer aos portugueses que com a Iniciativa Liberal haverá uma recuperação da dignidade das instituições políticas. A grande preocupação da IL é que o PS saia do poder e a dignidade das instituições políticas e públicas volte a ser recuperada porque o PS destruiu-a com este caso e com outros casos no último ano”. Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal

"Na opinião de António Costa, nada devia mudar. Quer o regime de desresponsabilização ambiental, quer o regime dos projetos de interesse nacional (PIN) criados nos governos de José Sócrates, acarinhados por PS e PSD e que serviram ao longo de anos para negócios que foram vários deles contestados veementemente na praça pública, alguns deles judicialmente. A mensagem de António Costa não aprende com alguns dos erros. O regime de desresponsabilização ambiental e os PIN já foi contestada pelo BE e temos iniciativas que iremos levar a votação no Parlamento para acabar com estes regimes de favor. Coloca o negócio acima da lei geral, acima do direito das populações e da lei ambiental. Com estas declarações, o Sr. primeiro-ministro parece querer dar uma mensagem de tranquilidade aos beneficiários dos projetos PIN, e nós sabemos que ao longo dos anos são sempre os mesmos. Quando o Sr. primeiro-ministro vem dizer que tudo deve continuar como está, infelizmente escolhe manter uma realidade que tem trazido tantos amargos de boca ao país e ao próprio. Sobre o pedido de desculpas aos portugueses, creio que o próprio concordará com aquela máxima popular de que as desculpas não se pedem, evitam-se e deve estar amargurado consigo próprio por não ter evitado vários dos motivos pelos quais está a pedir desculpa. Contestamos em 2016 quando Lacerda Machado foi contratado como consultor especial do Governo, contestamos em 2018 o presidente da APA quando o próprio mostrava uma submissão aos interesses da EDP. Por isso, vários protagonistas destes acontecimentos dos últimos dias, infelizmente, estiveram em locais de destaque por decisão do primeiro-ministro. Pedir desculpa pode ajudar a alguma melhoria da relação da população, mas as desculpas não se pedem, evitam-se e estas poderiam ser evitadas". Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda





