Eleições antecipadas. "Era inevitável, estava em causa o funcionamento das instituições"

"O PS, talvez demasiado habituado aos corredores do poder, facilita" e, portanto, na opinião do jurista, "prestou um mau serviço" ao país e à democracia.

E, neste ponto particular, Botelho defende que o PS tem particulares responsabilidades, tendo em conta que "os últimos três primeiros-ministros do PS saíram por diferentes motivos. António Guterres sai, porque deixa o país num pântano; Sócrates, porque entregou ao país à troika e, também, com fortes complicações do ponto de vista jurídico; António Costa sai disto sem honra nem glória".

Por outro lado, o presidente da Associação Comercial do Porto adverte que, perante este caso, cabe aos partidos tradicionais, do chamado arco da governação, restituir e, até, reforçar a confiança dos eleitores na classe política.

Para Nuno Botelho, entre uma solução de continuidade liderada por Mário Centeno - tal como proposto no Conselho de Estado por António Costa - e a convocação de eleições antecipadas, "era inevitável" que o Presidente da República optasse pela dissolução do Parlamento e consequente regresso antecipado às urnas.

O presidente da Associação Comercial do Porto considera "muito triste" o caso que espoletou a demissão de António Costa da liderança do Governo.

Norte da semana



António Saraiva, ex-presidente da CIP: "esta semana estive na homenagem feita pela Associação dos Metalomecânicos e Metalúrgicos a António Saraiva. É uma associação a que presidiu, antes de exercer funções na CIP. Estamos a falar de alguém que, pelo seu percurso profissional absolutamente imaculado, merece, em vida e com saúde, esta homenagem (...) eu acho que é justa esta homenagem, mas eu aqui também queria realçar o seu percurso e fazer-lhe eu próprio também esta homenagem, porque alguém que exerce funções e a causa pública, da forma como António Saraiva sempre fez, merece um elogio".

Desnorte da semana

Quebra das exportações e arrefecimento do clima económico: "as exportações em setembro recuaram 8,2%. É o sexto mês consecutivo de exportações a recuarem. As importações também recuaram cerca de 13%, o que dá uma ideia do arrefecimento económico que estamos a viver e também um arrefecimento naquilo que é o crescimento que nós prevíamos que fosse de cerca de 2,2%, mas que está apenas em 1,4%. Num país com uma instabilidade política, estes números da economia são também eles muito preocupantes".