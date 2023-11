Costa reúne-se com Marcelo terça-feira sobre futuro de Galamba

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira, sobre a situação no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O ministro das Infraestruturas estará com o futuro em suspenso e a sua manutenção no Governo depende de uma conversa que está marcada entre o primeiro-ministro e o Presidente da República para o inicio da próxima semana. Segundo fonte do executivo terá adiantado a agência Lusa, o encontro deverá ocorrer terça-feira às 17h30.

Não é de excluir que Galamba possa sair do Governo nos próximos dias, tendo até em conta que o primeiro-ministro foi questionado na quinta-feira sobre a hipótese de demissão do ministro respondendo que "ficou de falar com o senhor Presidente da República sobre esse assunto", depois de João Galamba ter sido constituído arguido no processo que envolve negócios com lítio, hidrogénio e o centro de dados de Sines.