“Consciente da grandeza do desafio”, Carneiro avança para a liderança do PS

José Luís Carneiro oficializou, este sábado, em Coimbra, a sua candidatura à liderança do Partido Socialista. O governante prometeu defender o "legado do Estado social com contas certas".

"Candidato-me à liderança do Partido Socialista com o objetivo de ganhar as eleições legislativas para servir as portuguesas e os portugueses", disse.

O ministro da Administração Interna (do Governo agora demissionário) afirmou estar “consciente da grandeza do desafio e da magnitude dos problemas do país”.

Os problemas nacionais “exigem respostas consistentes e um forte impulso para a cooperação entre todos dos mais variados setores sociais, económicos e institucionais”.

"Candidato-me porque acredito na vitalidade essencial do projeto político e programático do PS apresentado aos portugueses e cujo legado com o Estado social numa gestão com contas certas, numa economia dinâmica e que será meu dever empenhar-me e aprofundar", sublinhou ainda o dirigente socialista.

Carneiro aproveitou ainda o momento para dirigir algumas palavras a António Costa.

"A minha sincera homenagem a António Costa e da sua vida dedicada ao ideário do PS e agradeço a confiança que em mim depositou”, disse.



As eleições internas do PS estão marcadas para 15 e 16 de dezembro.

As eleições legislativas foram marcadas por Marcelo Rebelo de Sousa para 10 de março.