António Costa. "Com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público”

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, admite que possivelmente nunca mais exercerá cargos públicos.

Numa declaração ao país, realizada este sábado ao início da noite, António Costa prestou esclarecimentos sobre investimentos estratégicos e sobre a Operação Influencer, em que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal.

“Já me demiti de primeiro-ministro, não serei candidato, com a previsão de duração deste processo judicial, com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público”, afirmou o primeiro-ministro.



Na declaração aos portugueses, com direito a perguntas dos jornalistas, António Costa pediu desculpa aos portugueses no caso do seu ex-chefe de Gabinete Vítor Escária, que tinha 75,8 mil euros em numerário no seu gabinete de São Bento.

António Costa garante que confia na justiça, espera que puna eventuais "responsabilidades individuais" na Operação Influencer, mas defende que deve ser "garantida a liberdade de ação política" para que os investimentos não fiquem paralisados.

O chefe do Governo nega que esteja a interferir na Justiça com a declaração ao país de hoje e diz que, provavelmente, "nunca mais exercerá um cargo público".

Garante que Lacerda Machado não tinha qualquer mandato seu para fazer negócios e diz que um "primeiro-ministro não tem amigos".