PS. José Luís Carneiro apresenta candidatura no sábado em Coimbra

José Luís Carneiro vai apresentar a sua candidatura à liderança do PS este sábado, em Coimbra, sabe a Renascença.

O atual ministro da Administração Interna será o primeiro socialista a oficializar uma candidatura, depois de António Costa ter anunciado a sua demissão enquanto primeiro-ministro,

Esta madrugada, à saída do Largo do Rato, em Lisboa, depois de indicar à Comissão Política do PS que seria candidato, José Luís Carneiro disse que vai "colocar a experiência de vida ao serviço do país".

"Habilito-me a ser candidato a primeiro-ministro, para garantir segurança, estabilidade e investimento na melhoria e aprofundamento das políticas que criam mais e melhores oportunidades que afirmam Portugal como um país que consegue crescer e mantém um esforço de justiça social", referiu.

Considerado da ala moderada do Partido Socialista, José Luís Carneiro vai ser candidato à liderança do PS e Ana Catarina Mendes afastou esta noite a possibilidade de avançar.

José Luís Carneiro deverá ter a concorrência de Pedro Nuno Santos, que está a preparar-se para avançar à sucessão de António Costa, que se demitiu de primeiro-ministro e vai deixar a liderança do PS.