PCP rejeita "por completo" influência de Lacerda Machado

O secretário-geral do PCP rejeitou hoje "por completo" qualquer influência do advogado Lacerda Machado, detido para interrogatório no âmbito da Operação Influencer, considerando que é uma insinuação "completamente descabida".

A revista Visão noticiou na quinta-feira que o Ministério Público acredita que Diogo Lacerda Machado - um dos detidos para interrogatório no âmbito da Operação Influencer - "exerceu influência" junto do PCP para desbloquear a situação na Câmara Municipal de Sines com vista à construção do centro de dados da Start Campus.

"Rejeitamos por completo essas insinuações, não têm jeito nenhum. É claro que quem faz essas afirmações vai ter de as justificar", afirmou Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, em Lisboa.

O secretário-geral comunista considerou que a insinuação é "completamente descabida", tendo em conta que o PCP tem "um vereador em sete em Sines".

"Portanto, o PCP tem uma capacidade de influência muito grande, tem uma capacidade de intervenção extraordinária, mas, para além de rejeitar completamente essas insinuações, ela até é um bocadinho contraditória: estamos a falar de uma situação em Sines onde nós temos um vereador em sete", reforçou.

Questionado se o PCP já recebeu algum pedido de esclarecimento por parte do Ministério Público, Paulo Raimundo respondeu: "Não, não".

"É como disse: não tem cabimento, nem fundamento, mas cá estaremos para o que der e vier", frisou.