Operação “Influencer”. José Souto Moura reage com estranheza à divulgação de escutas

José Souto Moura, antigo procurador-geral da República (PGR), estranha a divulgação do conteúdo das escutas telefónicas na Operação "Influencer" e sustenta que, do ponto de vista jurídico, António Costa não precisava de se demitir: “Do ponto de vista jurídico-penal, neste momento dos acontecimentos, não necessitava de se demitir”, diz José Souto Moura à Renascença.

Já no plano político, o argumento invocado por António Costa para deixar o cargo é classificado como “razoável, aceitável e até correto”.

Nesta entrevista, o ex-procurador-geral da República reage, por outro lado, com “estranheza” à divulgação de transcrições de escutas, lembrando que “as pessoas com acesso ao processo, têm que guardar esse segredo”.

E quando questionado se, neste quadro, o poder judicial não poderá, facilmente, influenciar decisivamente o rumo político do país, Souto Moura responde: “Pode influenciar o rumo político do país, se as regras não forem convenientemente cumpridas”.

No essencial, o antigo PGR sublinha, nesta entrevista à Renascença, que o Ministério Público fez o que tinha a fazer: “Provocou um facto. Esse facto foi a instalação de um processo, que é obrigatória por lei”. José Souto Moura conclui que o poder judicial não podia fazer outra coisa.