"Não era necessário" mencionar António Costa na nota da PGR, defende PS

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, defende que a nota do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República (PGR) deveria ter omitido as menções feitas pelos arguidos ao primeiro-ministro, António Costa.

Em declarações feitas durante o programa São Bento à Sexta, da Renascença, Brilhante Dias considera que seria “no mínimo adequado” que essa parte da nota não fosse tornada pública. "Foi dada notícia, e essa notícia não era de todo necessária até porque o primeiro-ministro não seria suspeito, estaria a ser mencionado por terceiros", atira Eurico Brilhante Dias, referindo-se ao parágrafo que terá levado ao pedido de demissão de António Costa. Eurico Brilhante Dias admite que o envolvimento do primeiro-ministro tem "interesse público", no entanto acredita que o "impacto político" desse parágrafo "muito curto" é demasiado grande. "Essa reserva seria prudente e, no mínimo, adequada", sentencia. Eleições beneficiam partidos "populistas" Sobre a crise política, precipitada precisamente por causa da demissão do primeiro-ministro, o líder da bancada socialista acredita que "aproveita muito pouco aos partidos democráticos e muito aos partidos populistas”.