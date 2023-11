​José Luís Carneiro vai anunciar candidatura ao PS

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai anunciar a candidatura à liderança do Partido Socialista (PS). As eleições internas diretas vão disputar-se em 15 e 16 de dezembro.

A decisão foi confirmada esta noite por José Luís Carneiro durante a reunião da Comissão Política do PS, na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa.



O ministro mostrou disponibilidade para entrar na corrida e anunciará nas próximas horas a candidatura.

Considerado da ala moderada do Partido Socialista, José Luís Carneiro vai ser candidato à liderança do PS e Ana Catarina Mendes afastou esta noite a possibilidade de avançar.

"Não sou candidata", garantiu, aos jornalistas, esta quinta-feira, no Largo do Rato, em Lisboa.



José Luís Carneiro deverá ter a concorrência de Pedro Nuno Santos, que está a preparar-se para avançar à sucessão de António Costa, que se demitiu de primeiro-ministro e vai deixar a liderança do PS.

Em declarações à Renascença, o socialista Vitalino Canas propões o nome da deputada Alexandra Leitão. Contactada pela Renascença, a atual deputada do PS e antiga ministra da Administração Pública diz que prefere "não comentar" esta possibilidade.

Estas movimentações no Partido Socialista aconteceu no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições antecipadas para 10 de março de 2024.