Galamba não tenciona apresentar demissão e diz estar de "consciência tranquila"

João Galamba afirmou no Parlamento que está "de consciência tranquila", garantindo que não irá abandonar o governo.

O ministro das Infraestruturas, que foi constituído arguido no âmbito da "Operação Influencer", está a ser ouvido nesta sexta-feira no Parlamento, para a discussão na especialidade do orçamento de Estado 2024, e respondia a questões levantadas pelo Partido Social-Democrata.

"Não, não tenciono [apresentar a demissão]", afirmou João Galamba.



O deputado Paulo Moniz acusou o socialista de estar a "prejudicar o País" e de "fugir às responsabilidades" por continuar em funções.

TGV: Galamba pede consenso dos partidos

Galamba evitou responder a perguntas sobre as acusações de que é alvo e centrou as suas intervenções nos itens orçamentais.

Sobre a alta velocidade, o ministro afirmou "era importante que houvesse um consenso entre todos os partidos", com o objetivo de candidatar o projeto a fundos comunitários e abrir o respetivo concurso internacional. Em causa, estão 750 milhões de euros.

Neste âmbito, o ministro realçou "as contas certas" e garantiu que os projetos continuam em marcha, apesar da demissão apresentada pelo primeiro-ministro na terça-feira e da dissolução do Parlamento decidida pelo Presidente da República.

As empresas não estão a ser prejudicadas no plano de investimento previsto pelo Governo, referiu. "A dicotomia entre infraestruturas e apoio às empresas é falsa".

Paulo Moniz, do PSD, argumentou que João Galamba apresenta um "orçamento circular" que, ano após ano, "põe as mesmas coisas porque não as consegue concretizar".

[Notícia atualizada às 16h41]