Galamba não tenciona apresentar demissão e diz estar de "consciência tranquila"

João Galamba afirmou no Parlamento que está "de consciência tranquila", garantindo que não irá abandonar o governo.

O ministro das Infraestruturas, que foi constituído arguido no âmbito da "Operação Influencer", está a ser ouvido nesta sexta-feira no Parlamento, para a discussão na especialidade do orçamento de Estado 2024, e respondia a questões levantadas pelo Partido Social-Democrata.

"Não, não tenciono [apresentar a demissão]", afirmou João Galamba.



O deputado social-democrata Paulo Moniz acusou então o socialista de estar a "prejudicar o País" e de "fugir às responsabilidades" por continuar em funções.

Galamba evitou responder a perguntas sobre as acusações de que é alvo e centrou as suas intervenções nos itens orçamentais.

A este respeito o ministro sublinhou a importância de dar continuidade aos "projetos em curso", apesar da demissão apresentada pelo primeiro-ministro na terça-feira e da dissolução do Parlamento decidida pelo Presidente da República.

"Adiá-los será atrasar o país em várias décadas", declarou, referindo-se aos investimentos previstos em infraestruturas e nas ligações rodoviárias e ferroviárias.

TGV: Galamba pede consenso dos partidos

Um dos projetos em foco no debate foi a rede de alta velocidade. O projeto pode ser prejudicado pelo facto de o Governo entrar em gestão a seguir à aprovação do orçamento de Estado. Em causa estão apoios comunitários no valor de mais de 700 milhões que podem ser perdidos, referiu o ministro, pois devem ser pedidos até janeiro do próximo ano.

João Galamba afirmou que "era importante que houvesse um consenso entre todos os partidos", de forma ser possível candidatar o projeto a fundos comunitários e abrir o concurso internacional.

Sobre o plano de construção do novo aeroporto de Lisboa, o ministro defendeu a "seriedade técnica do relatório" que está a ser preparado pela Comissão Técnica Independente (CTI) que estuda a localização da nova infraestrutura e realçou que os prazos previstos estão a ser cumpridos.

No entanto, o deputado do Iniciativa Liberal, Guimarães Pinto, pôs em causa a neutralidade dos membros da CTI mencionando terem sido "encontrados casos de elementos da CTI que demonstraram a preferência por Alcochete no passado".

Numa apreciação mais ampla do orçamento, Galamba assegurou que as empresas não estão a ser prejudicadas no plano de investimento previsto pelo Governo. "A dicotomia entre infraestruturas e apoio às empresas é falsa", referiu.

Na resposta, Paulo Moniz, do PSD, argumentou que João Galamba apresenta um "orçamento circular" que, ano após ano, "põe as mesmas coisas porque não as consegue concretizar".

[Notícia atualizada às 17h16]