PS vai para eleições no "pior cenário possível". Sucessão de Costa atropela estratégia de controlo de danos

Esta é uma das preocupações manifestadas por um dirigente nacional socialista em conversa com a Renascença . "Não consigo dar muita importância", responde este membro da Comissão Política quando questionado sobre os avanços quer de Pedro Nuno Santos quer de José Luís Carneiro para a liderança do partido.

Um PS ainda em estado de choque com a demissão de António Costa e os contornos judiciais dessa saída, mas ao mesmo tempo numa espécie de euforia pela substituição do líder do partido que tira o foco do controlo de danos que tudo isto requer.

"Antigamente, havia um grupo. Havia António Vitorino, Jorge Coelho, o Jaime Gama", conclui este dirigente nacional que, para além do presidente do partido, não vê ninguém a tomar as rédeas do controlo de danos de uma situação "gravíssima".

Um membro do Secretariado Nacional confrontado com esta posição antevê à Renascença que os próximos dias possam resolver o paradoxo: "A agenda funciona como rolo compressor. Os atores da sucessão de Costa posicionam-se e começaremos a posicionarmo-nos sobre outras coisas".

A mesma fonte socialista garante a cúpula socialista nunca aceitará "que se transforme o PS numa espécie de associação criminosa".

"Pedronunismo" e "carneirismo". A sucessão em cenário de "catástrofe"

A Comissão Política desta quinta-feira também já poderá dar um sinal de como está o PS, até em termos emocionais. Dirigentes socialistas admitem que será "tensa" de qualquer maneira, com a presença de um secretário-geral do partido em claras dificuldades.

A questão, segundo um dirigente nacional em declarações à Renascença, é se começa já nesta reunião a troca de galhardetes entre as hostes de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, ambos a prepararem-se para a sucessão de António Costa.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já fez saber que ainda se mantém a "ponderar" se avança ou não para as diretas, mas para os "pedronunistas" já nem é uma questão de ponderação.

Estão a trabalhar a todo o vapor, com um olho nas eleições internas e nas legislativas, estando a decorrer intensos contactos com as distritais e concelhias. Anunciar a candidatura é, por isso, apenas uma questão de tempo.

"Isto é uma catástrofe", admite um "pedronunista" à Renascença, que reconhece que este "é o pior cenário possível para ir para eleições". O trauma do PS com os problemas de justiça ressurgem todos, do processo Casa Pia a José Sócrates.