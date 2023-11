"Não há desculpas". André Ventura quer maioria parlamentar de direita

"Agora, nenhum partido à direita tem desculpa. Nós temos de ter uma maioria parlamentar", declarou o presidente do Chega, André Ventura, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

André Ventura falava após o Presidente da República anunciar a convocação de eleições antecipadas para 10 de março.



O líder do Chega acredita que este é o momento para a direita ocupar o poder em Portugal, após oito anos de governação socialista.

"Vamos lutar por essa maioria. Este é o momento para esta transformação e de responsabilizar o Governo de António Costa", disse André Ventura.

Numa primeira reação à data de 10 de março para as eleições antecipadas, o líder do Chega diz que preferia legislativas no final de fevereiro.

[em atualização]