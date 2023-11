Montenegro pede aos portugueses para "cortar mal pela raiz" e eleger Governo que "vire a página"

O presidente do PSD diz que é "preciso cortar o mal pela raiz" e "virar a página do empobrecimento" de Portugal, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado a dissolução do Parlamento e a marcação de novas eleições legislativas para 10 de março.

Luís Montenegro considera que "era inevitável" que fosse devolvida a palavra aos eleitores, depois do pedido de demissão de António Costa do cargo do primeiro-ministro.

"É o terceiro pantano político em que o Partido Socialista faz mergulhar Portugal nos últimos 22 anos", critica o social-democrata.



O presidente do PSD indica que o partido vai "disputar com a certeza que vamos conseguir restabelecer em Portugal um clima de confiança e esperança".

"É importante dizermos ao país, aos jovens de Portugal que é possível termos um país que não é necessário emigrar em busca de uma oportunidade. Temos os olhos postos no futuro que nos apresentaremos com ambição e esperança", aponta, também.

Luís Montenegro entende a decisão de aguardar pela aprovação do Orçamento do Estado para 2024. Contudo, admite apresentar um Orçamento Retificativo, caso forme Governo.