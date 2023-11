Costa exonera Vítor Escária e nomeia sucessor

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, assinou esta quinta-feira o despacho de exoneração do seu chefe de gabinete, Vítor Escária, um dos arguidos detidos no âmbito da Operação Influencer.

A RTP avança que será o major-general Tiago Vasconcelos a assumir a chefia do gabinete de Costa até à sua saída, uma informação já confirmada pela Renascença.

Vasconcelos era assessor militar do primeiro-ministro desde junho de 2018. Oficial de Cavalaria, durante anos foi assessor do general Rocha Vieira (último governador de Macau).

Numa notícia publicada aquando da nomeação do militar para o gabinete de Costa, o DN lembrava que, em 2017, Tiago Vasconcelos esteve envolvido numa polémica sobre a sua promoção a tenente-general, enquanto exercia funções de adjunto para o Planeamento e a Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

A exoneração de Escária e a nomeação de Vasconcelos foram anunciadas enquanto decorre o Conselho de Ministros na residência oficial do primeiro-ministro, que na terça-feira foi um dos alvos das buscas do Ministério Público por suspeitas de tráfico de influência e crimes de corrupção relacionados com negócios do lítio, do hidrogénio verde e da criação de um mega data center em Sines.

No âmbito da Operação Influencer, já foram constituídos nove arguidos, cinco dos quais foram detidos. Entre eles conta-se Vítor Escária e Lacerda Machado, amigo próximo de Costa.

No seguimento das buscas, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou que o primeiro-ministro é alvo de um inquérito-crime autónomo do Supremo Tribunal de Justiça por ser referido em várias escutas do processo, levando Costa a pedir demissão da chefia do Governo.

Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa esteve a receber os partidos com assento parlamentar, na véspera de reunir o Conselho de Estado. Para hoje também está marcada uma declaração do Presidente da República ao país, para anunciar se dissolve o Parlamento e marca eleições antecipadas.

[atualizado às 11h56]