Comissão Política Nacional do PS reúne para analisar situação política

A Comissão Política Nacional do PS reúne, esta quinta-feira, para analisar a situação política marcada pela demissão do primeiro-ministro na terça-feira, que levou o Presidente da República a convocar os partidos e o Conselho de Estado.

Esta reunião do órgão de direção alargada dos socialistas está marcada para as 21h00, já depois do Conselho de Estado e, muito provavelmente, da comunicação ao país do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a solução para a crise política aberta com a demissão do primeiro-ministro.

Na quarta-feira, o presidente do PS, Carlos César, defendeu perante o Presidente da República a nomeação de outro primeiro-ministro para chefiar um novo Governo apoiado pela atual maioria parlamentar socialista, considerando que essa "é a solução preferencial".

O presidente do PS transmitiu também a Marcelo Rebelo de Sousa que o processo de substituição da liderança do partido só permitiria eleições legislativas em "meados de março" e vincou a importância da aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

António Costa é alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos num processo sobre negócios de lítio e hidrogénio terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos nos projetos investigados, mas o primeiro-ministro recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".