Bloco de Esquerda respeita decisão do Presidente, mas repete: "Orçamento é mau"

O Bloco de Esquerda disse esta quinta-feira que respeita a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de esperar pela aprovação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) apresentado pelo Governo de António Costa antes das eleições antecipadas.

"O Presidente tomou essa decisão, que não muda para nós a qualidade do Orçamento", disse Pedro Filipe Soares aos jornalistas, na reação à antecipada declaração do Presidente da República ao país.

"É um Orçamento tão mau que agora até está a ser abraçado pelos partidos de direita. Respeitamos a decisão, mas não altera a nossa opinião."

A votação final global do OE 2024 está marcada para 29 de novembro.



Questionado sobre se o BE teme o resultado eleitoral de partidos extremistas nas próximas eleições, que Marcelo decidu antecipar para 10 de março, o deputado destacou que os problemas do país "resolvem-se com eleições".



"Da nossa parte, compete-nos apresentar a mais forte das alternativas. Há toda uma geração jovem que reconhece isso e não temos medo, pelo contrário", assegurou Pedro Filipe Soares. "Há sempre soluções e não faltarão nas escolhas que temos até às próximas eleições."

Sobre a data da ida às urnas, o bloquista respondeu: "Todos gostaríamos que fosse mais cedo, mas em democracia impera que todos estejam em condições de concorrer."

O Presidente da República anunciou esta noite a dissolução do Parlamento e a convocatória de eleições antecipadas, na sequência da demissão de António Costa na terça-feira, no âmbito de uma investigação judicial a alegado tráfico de influência em negócios do lítio, hidrogénio verde e a criação de um mega centro de processamento de dados em Sines.