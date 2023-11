PSD não coloca obstáculos à aprovação do Orçamento se for "útil para o país"

O líder do PSD, Luis Montenegro, defendeu esta quarta-feira que, “se for útil para o país” e se estiver em causa aumento de salários e pensões ou a execução de investimentos públicos no PRR, o partido não se vai opor à aprovação do Orçamento do Estado no final deste mês.

“Se estiver em causa a execução de investimentos públicos que têm financiamento no PRR e prazo para ser concluídos, se estiver em causa a atualização salarial na administração pública. Se nesse contexto, se vier a concluir que é mais útil ter um orçamento, ainda que não seja o nosso orçamento, o PSD não criará nenhum obstáculo sobre isso”, garantiu Luis Montenegro, no final de uma audiência com o Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro.

O líder do PSD, que esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa durante mais de uma hora, defendeu ainda que a única saída para a crise política que o país vive é devolver a palavra aos portugueses e marcar eleições legislativas antecipadas.