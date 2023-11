PS pede a Marcelo "nomeação de um Governo com um novo primeiro-ministro"

O presidente do PS, Carlos César, considera que a melhor solução é indicar um novo primeiro-ministro socialista, em detrimento dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas.

"A opção preferencial é a de nomeação de um Governo com um novo primeiro-ministro", disse Carlos César aos jornalistas, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão de António Costa.



"Do nosso ponto de vista, e essa é a solução preferencial que apresentamos ao Sr. Presidente da República, é possível no atual quadro parlamentar prosseguir uma experiência governativa, visto que o PS assegura a confiança e o apoio necessário e dispõe de uma maioria de deputados, e que essa situação é a que melhor salvaguarda a situação em que nos confrontamos hoje no nosso país. Vivemos um período muito difícil e incerto", declarou o presidente do PS.

Carlos César afirma que o Partido Socialista tem várias nomes que pode apresentar ao Presidente para o cargo de primeiro-ministro, mas não revelou quem são. O jornal Expresso avança que António Costa levou quatro nomes a Marcelo Rebelo de Sousa para evitar eleições: Vítor Centeno, António Vitorino, Carlos César e Augusto Santos Silva.

No entanto, Carlos César refere que se o Presidente da República optar pela dissolução do Parlamento e pela antecipação das eleições legislativas "é muito importante para o nosso país ter o Orçamento do Estado aprovado".

O presidente do PS adianta que o partido vai agora iniciar um processo de substituição do líder António Costa e, em caso de eleições antecipadas, deveriam ter lugar no mês de março de 2024.

"Transmitimos ao Presidente os timings e os procedimentos que temos que ter para que isso ocorra [a eleição de um novo secretário geral do PS]. No caso de existirem eleições antecipadas, indicamos ao Sr. Presidente da República que a cronologia dos atos que temos que preencher apontariam para uma data no mês de Março que lhe indicamos", adianta Carlos César.