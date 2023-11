Presidente da República convoca partidos com assento parlamentar

O Presidente da República vai ouvir os oito partidos com assento parlamentar, antes de auscultar na quinta-feira o Conselho de Estado, para uma eventual dissolução do parlamento, após a demissão do primeiro-ministro.

Marcelo Rebelo de Sousa receberá os partidos no Palácio de Belém por ordem crescente de representação parlamentar -- Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS -- em reuniões agendadas para entre as 11h00 e as 19h00.

Na terça-feira, António Costa apresentou a demissão de primeiro-ministro ao Presidente da República depois de o Ministério Público ter anunciado que é alvo de inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".

Na manhã de terça-feira, foram realizadas 17 buscas domiciliárias, cinco buscas em escritório e domicílio de advogado e 20 buscas não domiciliárias, nomeadamente, em espaços utilizados pelo chefe do gabinete do primeiro-ministro, no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, no Ministério das Infraestruturas e na Secretaria de Estado da Energia e Clima, na Câmara de Sines e na sede de outras entidades públicas e de empresas.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, estarão em causa os crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência.

Foram detidos o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o consultor próximo do chefe do executivo, Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas. Entre os arguidos está o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Para quinta-feira está agendada uma reunião do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.