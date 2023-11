PCP defendeu em Belém dissolução da Assembleia e eleições em janeiro

Ao contrário do que disse ontem, que “o país precisa de soluções e não de eleições”, esta quarta-feira à tarde o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu junto do Presidente da República que a única solução para o atual quadro político é a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas.

"No atual quadro político e institucional, a única solução que existe para dar resposta a esse problema é a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições", declarou o secretário-geral do PCP aos jornalistas, no Palácio de Belém.

Paulo Raimundo acrescentou que, "se o caminho for esse", o PCP defende "um calendário muito semelhante" ao da dissolução da Assembleia da República decretada no fim de 2021, com a convocação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está hoje a ouvir os oito partidos com assento parlamentar para uma eventual dissolução do parlamento, depois da demissão do primeiro-ministro, na terça-feira.