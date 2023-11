Passos Coelho acredita que Chega "não é um partido antidemocrático"

Pedro Passos Coelho afirmou esta quarta-feira que o Chega "não é um partido antidemocrático", numa sessão em que respondia a perguntas de alunos na Escola Secundária Luís Freitas Branco, em Oeiras.

Segundo a "Visão", o antigo primeiro-ministro respondia a uma aluna que perguntou se "eleições antecipadas podem dar força a partidos que ameaçam a democracia, como o Chega?".

O ex-líder do PSD, que apoiou a candidatura de André Ventura, na altura ainda militante laranja, à Câmara Municipal de Loures, marcada por comentários críticos da comunidade cigana, disse que o Chega "tem toda a legitimidade de existir".

No final da sessão "Dia da Democracia - Oeiras, o lugar da liberdade!", Passos Coelho foi abordado por Duarte Costa, líder do partido Volt, que considerou “muito graves” as palavras do antigo líder de Governo, para mais, “perante uma audiência de jovens do ensino secundário”. Passos Coelho terá apenas reiterado o que já tinha dito aos alunos.

Esta terça-feira, Luís Montenegro deu nega a um eventual acordo com o Chega, respondendo que "não é um não" e que tem um "compromisso com os portugueses e com o país" e "não é de falhar aos seus compromissos e a Portugal".