Ministros das Finanças da zona euro e da UE reúnem-se em Bruxelas

Os ministros das Finanças da zona euro e da União Europeia (UE) reúnem-se, respetivamente, esta quarta-feira e quinta-feira em Bruxelas, para discutir a reforma das regras relativas ao défice e à dívida pública, não se prevendo um acordo.

Numa altura em que os países da UE ainda trabalham para chegar a um consenso sobre a revisão das regras orçamentais, os ministros do euro reúnem-se, esta quarta-feira, em Bruxelas a preparar uma discussão que será feita a 27 na quinta-feira e que será dominada pela prevista retoma em 2024 das regras da governação económica, faltando decidir em que moldes.

A dividir os países estão os pedidos para inclusão de medidas anticíclicas, feitos pelos países do sul da Europa, e a exigência de objetivos concretos de redução da dívida, solicitada por países do norte como a Alemanha, sendo que, perante desacordo, aplicam-se as regras existentes.

Na antevisão destas duas reuniões, fontes europeias indicaram que, a haver acordo entre os Estados-membros da UE, isso só acontecerá na reunião do Ecofin de dezembro próximo, após uma falta de consenso agora e de setembro.

Falta acordar questões como o nível de redução média anual da dívida pública, a margem de segurança do défice que será estabelecida e quais os desvios para dar origem a procedimentos por défice excessivo, de acordo com as mesmas fontes.