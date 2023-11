Marta Temido afasta possível candidatura à liderança do PS

A antiga ministra da Saúde Marta Temido descartou, esta quarta-feira, uma candidatura a secretária-geral do Partido Socialista.

Em declarações à RTP, a atual deputada do PS assinalou que “isso é um não assunto”.

“Não sou a pessoa, não tenho aquilo de que o Partido Socialista precisa, nem tenho essa aspiração, nem tenho história política suficiente para isso”, disse Marta Temido.

“Isso é um não assunto. Se estamos aqui, apesar de todos estes dissabores que a política nos vai dando, é porque acreditamos na política como uma forma de mudar e de melhorar a sociedade, porque senão já tínhamos desistido disto e nestes dias em particular, há muito tempo”, completou.

Já quando questionada sobre se Pedro Nuno Santos reúne as condições que considera necessárias para avançar com uma candidatura à liderança do partido, a atual deputada do PS não se quis pronunciar.

Recorde-se que nome de Marta Temido chegou a ser incluído numa lista de potenciais sucessores de António Costa, no entanto a própria já disse que isso não passou de uma brincadeira.