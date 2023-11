Crise política só se resolve com eleições, diz Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda defendeu esta quarta-feira, em audiência com o Presidente da República, que a crise política provocada pela demissão do primeiro-ministro só se resolve com eleições antecipadas.

Em declarações aos jornalistas, depois da audiência no Palácio de Belém, Mariana Mortágua defendeu ainda que o Ministério Público deve explicar e justificar porque é que está a investigar António Costa.

“O que houver para investigar deve ser investigado, sejam quais forem as consequências. Para além disto, pensamos também, em nome do bom funcionamento da justiça, que o Ministério Público deve explicar e justificar perante o país o que justifica a abertura de um inquérito ao primeiro-ministro e a divulgação da abertura dessa investigação”, referiu Mariana Mortágua aos jornalistas.

A líder bloquista voltou a dizer que esta crise política não se pode arrastar no tempo e que a única solução para a resolver é com a realização de eleições antecipadas e o mais depressa possível.

“Para resolver a crise política em que estamos, entendemos que é necessário eleições, só elas salvam o país do arrastar de uma situação que não traz soluções e de uma possível perda de legitimidade que também não traz nada de novo ao país”, referiu Mariana Mortágua.

Sobre o Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), que está em discussão no Parlamento, a coordenadora do Bloco não vê vantagem nenhuma em aprovar o documento no final do mês.