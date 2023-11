Caso lítio e hidrogénio. Detidos vão ficar mais uma noite no comando da PSP em Moscavide

Os cinco detidos da operação de suspeitas de corrupção em projetos de exploração de lítio e hidrogénio e na criação de um centro de dados em Sines, vão passar mais uma noite no comando da PSP, em Moscavide.

Esta quarta-feira, os detidos vão apenas ser identificados pelo juiz de Instrução criminal e só esta quinta-feira à tarde é que começam a ser ouvidos.

Segundo fonte judicial, os advogados dos detidos estão a consultar as 130 páginas do processo, referentes aos factos que lhes são imputados, devendo a consulta do processo continuar quinta de manhã, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Entre os detidos estão o chefe de gabinete de António Costa e o consultor Diogo Lacerda Machado, considerado o melhor amigo do primeiro-ministro.