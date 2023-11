Quem são os arguidos no caso que derrubou António Costa?

Veja também:

A investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP) aos negócios do lítio, do hidrogénio e da instalação de um data center em Sines resultou em cinco detenções, esta terça-feira. Há ainda mais dois arguidos: o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta.

O comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) revela que se trata do chefe de gabinete do primeiro-ministro, do presidente da Câmara Municipal de Sines, de dois administradores da sociedade “Start Campus” e de um advogado/consultor contratado por esta sociedade.

O chefe de gabinete do primeiro-ministro é Vítor Escária, 52 anos. Foi nomeado chefe de gabinete de António Costa em agosto de 2020, mas já antes trabalhava no gabinete do primeiro-ministro, dado que entre 2015 e 2019 foi assessor económico, cargo que já tinha desempenhado entre 2005 e 2011, quando José Sócrates era primeiro-ministro.