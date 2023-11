PS agradece "enorme legado" de Costa e está "preparado" para eleições antecipadas

Carlos César garante que o Partido Socialista (PS) está "preparado" para eleições antecipadas ou para continuar a liderar o Governo de maioria absoluta, consoante seja a decisão do Presidente da República, depois da demissão do primeiro-ministro.

O presidente do PS refere que não compete ao partido "emitir, nestas circunstâncias, qualquer juízo" sobre qual deve ser a ação de Marcelo Rebelo de Sousa, nos próximos dias.

Em conferência de imprensa, Carlos César reconheceu o "enorme legado como governante" de António Costa, realçando que o primeiro-ministro "ultrapassou dificuldades políticas" ao longo do seu mandato.

"Portugal está melhor e superou grande parte daquelas dificuldades", acrescentou.

O presidente do PS classificou as acusações dirigidas esta terça-feira ao primeiro-ministro e a outros elementos do seu gabinete como "inesperadas e difíceis" e "notícias que sobressaltaram a sociedade portuguesa e perturbam as nossas consciências".

"António Costa entendeu, na defesa da integridade das instituições e da honorabilidade pessoal, apresentar o seu pedido de demissão. Cabe-me como Presidente do PS, e assim interpretando o sentimento de todos os socialistas, prestar homenagem à exemplaridade do seu gesto e ao grande sentido de responsabilidade evidenciado. António Costa agiu de modo legítimo", avaliou.